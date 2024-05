På 24 år er antallet beboere i denne delen av Oslo nesten tidoblet. Få, om noen, områder i Norge har vokst mer. Men til tross for gigautbyggingen på Løren har det ikke kommet en eneste ny fotballbane.

I det lokale idrettsmiljøet er det blitt ropt i årevis. Forgjeves. Fortsatt står bydelen kun med to treningsbaner.

– Det har vært mange forsøk å få til noe uten å lykkes. Det er frustrerende. Vi ser heisekraner overalt, de har stått der i ti år nå, sukker styreleder Viggo Anthonsen i Hasle–Løren.

– Hus og blokker spretter opp over alt – men ingen nye utendørsflater for idrett. Det siste håpet vi hadde, har nok gått tapt.

Anthonsen tenker på Bama-tomten i Økern Torgvei 6. Den kjenner de fleste på Løren godt – ikke minst fra en fortid før alt gikk bananas.

Her hadde frukt- og grøntkonsernet Bama hovedkontor og terminal fra midten av 80-tallet og frem til 2014.

Dette er den siste store sentrale tomten der Oslo kommune både er grunneier og utbygger. Den er 82.000 kvadratmeter stor. Den ligger 200 meter i luftlinje fra der Løren kunstgress står i dag.

I teorien ville det kunne være plass til 13 baner for elleverfotball på denne tomten.

Dette var klubben og idrettskretsens siste håp. I fjor sommer raknet det.

En kvart bane på deling

Bystyret i Oslo banket gjennom planen for tomten – uten at de gjentatte innspillene om mer idrettsareal ble tatt til følge.

Her skal det nå bygges skole, flere nye boliger og en flerbrukshall. Isteden har bystyret bedt byrådet «å finne et slikt areal» til en fotballbane et annet sted.

I vår har VG har skrevet en rekke artikler om Oslo som en delt fotballby.

De som er ute i klubbene, har slått alarm om hvor ille de opplever det. Noen mangler bane gjennom vinteren. Andre skriker om mer plass både vinter og sommer.

I Hasle–Løren er krisen total.

Her er det rett og slett inntaksstopp for spillere i 2024. Det samme var tilfellet i fjor.

Da VG besøker klubben en ukedag mellom klokken 17.30 og 18.30, er de to treningsfeltene overfylt med barn og unge.

I dag teller kullet med niåringer på guttesiden, 80 spillere. De får en kvart bane til å dele seg imellom i ukedagene.

Styreleder Viggo Anthonsen har selv kjent på den brutale følelsen å nekte en ung spiller å bli med på moroa.

– Det er helt krise. Fotball skal jo være for alle. Vi vet hvor viktige vi er i nærområdet, som det største idrettslaget i bydelen. Men vi må si nei til åtteåringer som vil spille.

– Det er kjedelig å ikke få være med å spille fotball, sier Christoffer (9).

Denne våren måtte mamma Marita fortelle at han ikke får spille på fotballaget med kompisene sine.

– Det gjør vondt i mammahjertet. Det var ikke kult å si til sønnen sin på ni år: «Du kan ikke begynne å spille fotball nå. De har ikke plass», forteller Marita Ramstad.

– Nå er det sånn at han står og venter på kameratene etter Hasle–Løren-treningen, fordi han vil spille med dem …

Føler seg maktesløse

VG har gått gjennom deler av korrespondansen mellom Hasle–Løren IL og Oslo Idrettskrets, som omtales som klubbens viktigste støttespiller i kampen for flere fotballbaner.

Den har pågått i et tiår.

Det har ikke manglet på kraftige advarsler fra idrettskretsens generalsekretær Magne Brekke og spesialrådgiver på idretts- og anleggspolitikk, Robert Gausen.

Magne Brekke (til venstre) og Robert Gausen. Foto: Mikal Emil Aaserud, VG

– Finnes egentlig det arealet til en ny bane i området som bystyret snakker om?

– De leter, men de klarer ikke å finne noe nytt. Det siste vi har hørt, er at denne tomten skal de finne et annet sted. Det blir nok Valle-feltet, som er et stykke unna, svarer Gausen.

Avstanden mellom Lørenbanen og Valle-feltet er snaut tre kilometer.

– Du føler deg jo maktesløs. Vi har ikke klart å nå frem med det skremselsbildet vi har forsøkt å sette opp, fortsetter rådgiveren.

– Byen har ingen plan for idrettsanlegg. Det finnes ikke ett dokument som sier hva som er det reelle behovet for anlegg i tiden fremover. Det er heller ikke lovpålagt. Staten sier lite om hva kommunen må legge til rette for på fritidsfeltet.

Generalsekretær Brekke påpeker at politikerne kun har et lovpålagt ansvar om å «ivareta barn og unges interesser» i byutviklingen.

– Folk kan mene hva de vil om idrett, men det er den aktiviteten som engasjerer flest barn og unge. Uten sidestykke. Og interessen er bare økende, fastslår han.

– Bygger du en bane eller hall, er den stappfull. Hadde vi bygget to elleverbaner til på Løren, ville de vært stappfulle.

– Synes det er skandaløst

Marita og familien bor en drøy kilometer i gangavstand til anlegget. Christoffer, som fyller ti senere i år, har vært tilknyttet Hasle–Løren store deler av livet.

Først var det fotball og hockey. Så sluttet han med fotball, til fordel for håndball.

Men denne vinteren ønsket han å starte med fotball igjen. Familien fikk beskjed om at flere kull dessverre var fulle.

– Jeg tok kontakt med sportslig leder om muligheten for å bli med når hockeyen var over etter vinteren. Jeg fikk tilbakemelding om at flere kull var fulle. Så nå står Christoffer på venteliste.

– Hva tenker du om at han ikke får plass fordi banekapasiteten er sprengt?

– Jeg synes det er skandaløst, egentlig. Det er en kjempestor skandale at de ikke klarer å få alle barn som vil, inn idretten eller fotballen. Fotballen skal være en sport for alle.

Hun sier de kan begynne i en annen klubb.

Men den løsningen sitter langt inne. Hasle-Løren ligger nærmest. Chistoffers klassekompiser holder til der.

Reiseveien til alternativene i naboklubbene Skeid eller Vålerenga er mye lengre. Det krever mer av foreldrene, som da blir avhengig av å kunne kjøre til og fra trening.

– Jeg føler ikke det er riktig, heller. Det burde være plass til alle. De er fortsatt barn, og det er brutalt å fortelle dem at de ikke får være med fordi det ikke er plass, sier Marita.

Befolkningen tidoblet

Fotballmammaen rister på hodet over skjebnen til Bama-tomten.

– Det er helt håpløst at de faktisk velger å bygge mer boliger og ikke legge til rette for fritidsaktiviteter for barn og ungdom. For å bygge flere boliger må du ha barnehage, skole og idrettsanlegg. Det behovet øker i takt med antall innflyttere.

På 24 år er befolkningen i denne delen av Oslo nesten tidoblet – fra 1300 til 12.100 personer.

– I et møte med kommunen om Bama-tomten sa jeg: «Forkast planene, begynn på nytt.» Men så er det noen som har jobbet med planen i tre år, og det koster penger, forteller generalsekretær Brekke i Oslo Idrettskrets.

– Men vi bygger i et hundreårsperspektiv. Så det å bruke to år ekstra og kaste et fåtall millioner ut av vinduet er småpenger i denne sammenhengen.

Politikere på befaring i området er blitt møtt av elever og foreldre fra Løren skole med plakater og kamprop. Innbyggerne har mobilisert under slagordet «Leve! Ikke bare bo».

Både Hasle–Løren IL og Oslo Idrettskrets mener at de har gjort det de kan for å få politikerne til å forstå behovet.

I en rekke brev har de ropt varsku om mangelfull planlegging av idrettsareal i hovedstaden.

De har understreket at bydelen Bjerke, hvor klubben henter de fleste spillerne, utmerker seg negativt på tre felter:

Lavinntekt

Trangboddhet

Under snittet på unge som fullfører videregående skole

Ni år med varsler Vis mer ↓ Utdrag fra Oslo Idrettskrets og Hasle–Lørens brev, høringer og møte med Oslo kommune: Oslo idrettskrets, januar 2015: «Vi er derfor bekymret for barn og unges mulighet til å drive idrett i sitt nærmiljø.» Oslo idrettskrets, mars 2016: «Vi frykter resultatet blir at barn og unge i Hovinbyen vil bli stående uten reell mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.» Oslo idrettskrets, februar 2018: «Vi er fortsatt bekymret for utendørsidrettens fremtidige situasjon i Hovinbyen.» Oslo idrettskrets, september 2020: «Vi opplever dessverre at Plan- og bygningsetaten ikke har tatt hensyn til idrettens innspill i utarbeidelsen av forslaget som nå skal behandles.» Hasle–Lørens høringsinnspill om Bama-tomten, september 2021: «Vi som bruker mye av vår fritid på at idrettslaget skal gå rundt, skjønner ikke hvordan køen av alle de barna og ungdommene som kommer til å ha behov for å få drive med lek og idrett sammen med andre barn, skal kunne bli mindre – den kommer jo bare til å øke!» Oslo Idrettskrets høringsinnspill om Bama-tomten, september 2021: «Med 1000 nye boenheter i dette delområdet alene legges ytterligere press på de eksisterende anleggene. Vi er ikke kjent med andre planer som kompenserer anleggsbehovet i området. Som resultat av denne planen vil idrettsanleggssituasjonen i området forverres.» Oslo Idrettskrets i møte om Bama-tomten, mai 2023: ’Vi har vært tydelige på at planforslaget svikter barn og unges interesser. Vi forventer at kommunen stiller krav om areal til idrett i henhold til kommunens egne mål’, sa generalsekretæren.

Det er kommuneplanens arealdel, en slags grovskisse over Oslo, som ligger til grunn for reguleringen av hver kvadratmeter i byen. Omreguleringer oppleves som en vanskelig prosess, ifølge idrettskretsen. En prosess hvor kommunen har stor makt – og politiske vedtak bankes gjennom i bystyret.

– Selv om lokalpolitikere, idrettslag, idrettskrets, forbund – alle – stritter imot og sier at «her må det gjøres noe», blir det bare banket gjennom. Politikerne finner et flertall og forsøker å gi noen små plaster på såret. De lover ting i fremtiden, hevder Hasle-Lørens styreleder Viggo Anthonsen og bare rister på hodet.

– De driver med en grov undervurdering av hvor viktig det er med god sosial infrastruktur. Hvor viktig det er med idrett for barn og unge, og hvilken rolle det kan spille for dem som vokser opp. Det finnes mange sandkasser rundt omkring som ikke er i bruk i helgene. Men veldig lite for barn som er mellom 6 og 20 år, sier Robert Gausen i Oslo Idrettskrets.

– Problemet hele veien er at politikerne har skjøvet på hva som skal skje med idretten. Hvis idrett ikke er en offentlig oppgave, er det i hvert fall en offentlig oppgave å legge til rette for den. Kommunen, og det som er knyttet til arealplanlegging, har sviktet over tid.

– En bønn til byrådet

Generalsekretær Brekke er klar på at det allerede nå må settes av areal til anlegg som også skal bygges i 2040.

– Ellers er det for sent.

Han mener at områdene Løren, Økern og Ensjø, som ligger tett i tett på Oslo øst, har vært «en katastrofe» med tanke på planlegging av idrettsareal.

– Dette er en bønn til det nye byrådet for å få dem til å se på hvordan kommunen fungerer.

Magne Brekke på Bryn kunstgress. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

VG har vært i kontakt med en rekke av byrådene som har vært ansvarlig for idretten i Oslo de siste 20 årene. Dagens idrettsbyråd Anita Leirvik North (Høyre) svarer på kritikken fra fotballederne på Løren og i Oslo Idrettskrets.

– Jeg forstår at idretten er utålmodig, og kjemper for flere og bedre idrettsanlegg i Oslo. Det er jobben deres, men det er ikke bare i Løren/Økern-området Oslo opplever befolkningsvekst. I løpet av de siste drøye 20 årene har Oslo vokst med over 200.000 innbyggere. Det er mer enn folketallet i Trondheim, og det sier litt om utfordringene Oslo gjennom årene har hatt med å finne areal til alt som trengs for en by i kraftig vekst, påpeker byråden.

Anita Leirvik North Byråd i Oslo

North mener det skapes et misvisende bilde av at «det nesten ikke er fotballbaner i Oslo».

– Fotballkretsens oversikt viser at det er 236 av dem. Men det som overrasket meg da jeg før jul overtok jobben som idrettsbyråd, var at det har blitt noen færre fotballbaner her i løpet av de fire siste årene. Sånn kan vi ikke ha det.

Byråden åpner for at det likevel kan løse seg for Hasle–Løren.

– Fortiden får vi ikke gjort noe med. Men vi er nå i gang med å finne tomt til en splitter ny fotballbane i Løren/Økern-området, så der kommer det en løsning jeg håper alle vil være fornøyd med, varsler Anita Leirvik North til VG.

– Det er ikke riktig at Oslo kommune ikke har en plan for hvilke idrettsanlegg som bør bygges, og hvor. Akkurat nå jobber vi med utkastet til nye Idrettsbehovsplan for de neste ti årene. Innspillene Oslo Idrettskrets har kommet med, vil selvsagt vektlegges.

Magne Brekke opplever byutviklingen i Oslo som en kamp mellom ulike sektorer. Utdanningsetaten jakter skoler, samferdsel er opptatt av bussholdeplasser, mens veier, vann og avløp er opptatt av flomsikring.

– Alle andre skriker etter boliger, sier generalsekretæren, som mener idretten taper i alle kryssende interesser.

– Eller rettere sagt er det barna og ungdommen som taper. Med dagens bekymring for ungdomskriminaliteten som øker, må våre politikere innse hvor alvorlig situasjonen faktisk er.