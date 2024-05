– Arsenal brukte å ende på fjerdeplass og juble som om de hadde vunnet ligaen. Vi pleide å le av dem. Det er der vi er nå.

Andy Cole sitter sammen med sin tidligere spissmakker Dwight Yorke. Sammen herjet de med forsvarere i Premier League i Manchester Uniteds virkelige storhetstid.

I et intervju med blant andre Manchester Evening News reagerer heltene på det de ser av dagens lag.

– Det er ikke Manchester United, er det? sier Cole oppgitt.

GRUNN TIL Å LE: Fra den gangen Manchester United regjerte i England. Dwight Yorke, Andy Cole og Sir Alex Ferguson under en treningsøkt i oktober 1999. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters / NTB

Med tre kamper igjen er United nummer åtte i Premier League og står med negativ målforskjell. Flere mener nå at manager Erik ten Hags dager er talte.

De gamle spissheltene mener lagets prestasjoner er overraskende.

– For meg er det en oppsiktsvekkende ting. Når vi spilte for Sir Alex, så kunne vi slippe inn noen mål, men vi skulle alltid angripe lag hjemme og borte. Denne kontringsfotballen? Nei, det var ingen av den slags. Du gikk i strupen på motstander fra første minutt, hjemme eller borte, sier Cole.

25 ÅR ETTER: Andy Cole og Dwight Yorke på premieren til filmen «99», en dokumentar om de legendariske sesongen til Manchester United. Foto: ADAM VAUGHAN / EPA / NTB

Yorke mener dagens United-lag ser rotete og ustrukturert ut.

– Alle spilte sin posisjon da vi spilte. Det du ser nå er en rotasjon som er ute av synk. Hvis du ikke er strukturert, organisert og har balanse i laget, har du spillere som løper fremover når de ikke trenger å løpe fremover fordi de ikke har en skikkelig struktur og disiplin implementert, sier Yorke.

Er Erik ten Hag rett mann for Manchester United? Ja! Nei!

Cole og Yorke er sjokkert over at United ikke engang klarer å kvalifisere seg for Champions League.

– For meg er det minimum. Du kan akseptere at du ikke er i nærheten av å vinne ligaen, men når du ikke engang kvalifiserer deg for Champions League, da er det et helt nytt nivå, sier Yorke.