Med VIP-pakker til over 20 mill. kroner og «vanlige» billetter til 650.000 kroner er hypen rundt den Netflix-sendte boksekampen enorm.

Mens Mike Tyson var en stor bokser på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, er Jake Paul youtuberen som ble bokser.

Nå melder Forbes om en enorm interesse for kampen i Texas.

Første rad-billetter koster nå minst 650.000 kroner på annenhåndsmarkedet.

Promotoren tilbyr VIP-pakker til over 20 mill. kroner.

Billigste tilgjengelige billetter hos TicketiQ er drøyt 1500 kroner.

Etter som matchen går på AT&T Stadium i Arlington, der Dallas Cowboys spiller sine kamper, kan du regne med å stå rimelig langt unna bokseringen hvis du har bakerste rad.

VIP-pakkene til over 20 mill. kroner inkluderer ifølge Forbes ti plassbilletter, sikkerhetsvakt, fotoopptak i garderoben, signerte hansker fra begge bokserne og to netter i en penthouse-suite med fire ekstra hotellrom.

Bookmakerne tror Paul vinner og gir ifølge Forbes 23 dollar igjen hvis du satser 10 dollar på Tyson. «The Problem Child» Paul gir bare 15 dollar igjen for ti-dollaren.

– Dette kommer bli den mest sette boksekamp i moderne boksehistorie, hevder promotoren Nakisa Bidarian.

Mike Tyson bokset sist en proffkamp i 2005. Han og Roy Jones junior hadde en oppvisningsmatch i 2020:

Sist uke hadde Tyson og Paul pressekonferanse. Der var det selvfølgelig ordkrig.

– Jeg vet ikke om han er på sitt beste; han er feit. Han burde være slank og tøff. Han er feit og rar, sier Tyson om Paul.

– Du slår ut små barn. Du har aldri slått ut en ekte mann, fortsetter Tyson ifølge Fight Hub TV.

– Jeg blir overrasket om han holder mer enn to runder, sier Paul om sin aldrende motstander til The Schmo.

– Jeg er for sterk og er for rask for ham.