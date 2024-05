Karsten Warholm var to hundredeler bak sin egen verdensrekord med tiden 33,28.

Nordås løp inn til ny personlig rekord på 3000m med tiden 7.35,75. Kun Ingebrigtsen-brødrene har løpt kjappere i Norge på samme distanse.

Henriette Jæger var over sekundet raskere på 300m enn hun var i fjor og satt ny personlig rekord med 35,46.

– Dette lover godt før Bislett om åtte dager. Tiden var bra for et stevne som det her, sier Nordås til NRK.

– Det er så deilig. Håpet var å se 35-tallet, så jeg er veldig fornøyd, sier Jæger til samme kanal.

– Hvor skal dette ende?, utbrøt NRKs kommentator Jann Post i det han så tiden til Jæger.

Jæger satt ny norsk rekord på 200m forrige helg:

Ekstra bra gikk det kanskje for Warholm. Løpet på Fana Stadion sammenlignes nemlig med OL-løpet i 2021 da han satt verdensrekord.

– Veldig bra, jeg er veldig fornøyd med det. Det er på pari med OL-sesongen som var, sier Warholm.

Hans egen verdensrekord på denne øvelsen er 33,26 fra Impossible Games 2021.

– Det er fantastisk. Det er en veldig god tid. Synes han taklet forholdene fantastisk. Samme fart som 45,94 i Tokyo. Ganske ekstremt, sier trener Leif Olav Alnes til VG.

– Hvor bra er det her?

– Det er enormt bra, sier en veldig fornøyd trener.

– Det var godt å få et svar og godt å få ristet av rusten litt. Dette var en god generalprøve før Bislett.

Tidligere i mai har rivalene Alison dos Santos med 46,86 og Rai Benjamin med 46,64 åpnet sterkt.

– Det er jo i hvert fall en av øvelsene med høyest nivå, kanskje den med høyest nivå. Det får man aldri vite, men vi vet at det er et veldig høyt nivå, og da er det ekstra gøy å komme først i mål. Det har han gjort i tre av de siste fire VM, sier Alnes på spørsmål om hvor bra nivået er på Warholms argeste konkurrenter.

Se kjempeløpet til Rai Benjamin her:

På Bislett neste uke løper Warholm 400 meter hekk, Jæger løper 400m flatt mens Nordås løper 1500m.

Slik gikk det i innendørs-VM i februar for Karsten Warholm: