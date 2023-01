Vålerenga stoppet av 18-åring: – Imponerende forestilling

(Vålerenga-Storhamar 0–2) Storhamars 18 år gamle keeper Markus Stensrud og målscorerne Martin Rønnild (26) og Peter Quenneville (28) senket Vålerenga - og fikk revansj for ettmålstapet for to måneder siden.