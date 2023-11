– Det er en restitusjonsøkt nå som han blir med på lik linje med alle andre. Akkurat nå ser det ut som det går bra, sier Solbakken på en pressekonferanse.

Landslagssjefen svarte et klart ja på om han planlegger å bruke Haaland til kampen mot Skottland søndag.

Haaland gikk ned med en smell like før slutt i kampen mot Færøyene torsdag.

NEDE FOR TELLING: Haaland ble liggende nede, men fullførte til slutt kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norge vant kampen 2–0 etter scoringer av Oscar Bobb og Jørgen Strand Larsen.

Solbakken sier det ikke er planlagt noen spesiell avtale om spilletid for Haaland mot Skottland.

Landslagssjefen møtte pressen 12.15 fredag. Da kom han fra en tre kvarters prat med Martin Ødegaard. Landslagssjefen har vært ute av spill denne samlingen grunnet skade.

– Det har vært tre uker uten noe særlig trening, så det er viktig å ta det steg for steg. Så håper Arsenal at han skal bli klar for Brentford-kampen