Det var ingen tilfeldighet at den 21 år gamle kroatiske City-spilleren dukket opp på pressekonferanse mandag.

Tirsdag møter han gamleklubben RB Leipzig i Champions League-gruppespillet. Et lag han spilte for så sent som sist sesong og møtte nettopp City i åttedelsfinalen i den gjeveste klubbturneringen.

– Den kvelden i Manchester ... Jeg vil glemme den. Jeg husker jeg sto opp, det var sol. Etter 30 minutter så regnet det. Alt var et rot, sier kroaten som den påfølgende sommeren meldte overgang til nettopp Manchester City.

Det endte i 7–0-tap for det tyske laget.

– Så husker jeg ingen ville snakke med noen (i garderoben etter kampen). Det er hva det er. Det er fotball. Og så skal det sies at vi tapte mot dem som ble Champions League-vinnere.

Til VG sier Gvardiol at han i dag er glad for å være nordmannens lagkamerat – ikke motspiller.

– Men det handlet ikke bare om Haaland. Det var Citys startellever. Det var en tøff kamp. Som midtstopper så jeg frem til å møte Haaland. Men det endte ikke godt. Han scoret vel fem mål på 60 minutter. Jeg var glad da jeg så han ble byttet ut, sier den kroatiske landslagsspilleren.

Han fortsetter:

– Jeg er fornøyd med å være en del av dette laget nå og omgitt av utrolige spillere er noe folk ikke kan forstå. Jeg bruker hver dag til å lære av de beste. Du vet aldri hva som skjer rundt neste sving. Jeg bruker hver dag til å bli bedre.

Da VG påpeker at Haaland nylig nådde en utrolig milepæl i Premier League, som gjør ham til ligaens raskeste til 50 mål, og spør hva som gjør jærbuen annerledes enn andre spisser, svarer City-midtstopperen slik:

– Erling er ... I starten av kamper så er han ingen steder. Så dukker han bare opp og scorer et hat trick. Jeg forstår ikke hvordan han har klart det han har, men jeg nyter ham, sier Gvardiol.