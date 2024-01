Færøyske Nordlysid var først ute med å omtale avtalen onsdag. Nå hevder danske BT også å ha fått nyheten bekreftet.

Etter det VG forstår skal en avtale være nært forestående.

Hoseth har ett år igjen av kontrakten med færøyske Klaksvík.

Tirsdag skrev BT at Hoseth var på vei til København for et fysisk møte med klubben.

Den danske avisen skriver videre onsdag at det fortsatt pågår forhandlinger mellom Lyngby og Klaksvík om en kompensasjon for Hoseth, men at en enighet er rett rundt hjørnet.

Hoseths assistenttrener i Klaksvík, Daniel Berg Hestad, returnerer til Molde. Han skal tilbake i sin gamle jobb som trener for klubbens akademi, Molde 2.

Lyngby skal ha vist interesse for Hoseth over lengre tid. Klubben jakter en erstatter for trener Freyr Alexandersson, som har signert for belgiske Kortrijk.

Den danske klubben ligger på syvendeplass i Superligaen.

