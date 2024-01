De skriver at «Der Kaiser» døde søndag med familien rundt seg.

Beckenbauer ble verdensmester som spiller i 1974 og som trener i 1990.

– Han er den største Tyskland har hatt noensinne. Det er ingen diskusjon om det, sier Rune Bratseth (62) – nordmannen som vant både Bundesliga og tysk cup to ganger med Werder Bremen.

– Dette er trist og altfor tidlig, sier Bratseth som flere ganger møtte Beckenbauer gjennom sine syv år i tysk fotball fra 1987 til 1994.

– Han sa en gang til mediene at jeg hadde vært på landslaget hans om jeg hadde vært tysk. Det var selvsagt kjekt å høre, sier Rune Bratseth.

Einar Jan Aas (68) ble den første nordmannen i tysk fotball da han gikk fra Moss til Bayern München i 1979.

– Han var stor. Det vet alle. Han var ledestjernen i Tyskland, sier Aas til VG.

– Jeg husker spesielt da han spilte med armen i fatle. Det var veldig imponerende, sier Einar Jan Aas og viser til VM-semifinalen i 1970. Tyskland hadde brukt opp byttene da Beckenbauer fikk skulderen ut av ledd. Han fullførte ekstraomgangene i 3–4-tapet for Italia.

Aas trente med Beckenbauer da han var innom Bayern München mens han spilte for New York Cosmos i 1980.

– Jeg snakket med ham. Han virket veldig sympatisk og hyggelig, sier Aas. Han ble imponert over ferdighetene til Beckenbauer som da var midt i 30-årene.

– Ha var vanvittig presis med skuddfoten. Det husker jeg ennå, sier han.

Beckenbauer scoret ett av målene da Norge ble knust hele 7–1 på Ullevaal i 1971. Ola Dybwad-Olsen (77) spilte landskampen i Oslo.

– Han levde opp til navnet keiseren i den kampen også, sier Dybwad-Olsen til VG.

– Beckenbauer går over i historien som en av de aller største, legger han til.

TYSK SJEF: Rune Bratseth kunne vært tysk landslagsspiller, mente Franz Beckenbauer. Foto: Tore Berntsen / VG

Franz Beckenbauer var også en av nøkkelpersonene bak at Tyskland fikk fotball-VM i 2006.

Fotballegenden ble både ligamester og vant også Serievinnercupen med Bayern München tre år på rad.

Beckenbauer har i lengre tid trukket seg tilbake fra offentligheten. I 2015 mistet han sønnen Stephan.

Helsen skal ikke ha vært bra den siste tiden.

– Jeg har skjønt at han vært dårlig. Broren hans gikk før jul ut i Kicker og sa at Beckenbauer ikke var bra. Det gjør man ikke om det er noe halvveis, sier Rune Bratseth.

Fakta om Beckenbauer Vis mer ↓ * Navn: Franz Anton Beckenbauer * Født: 11. september 1945 i München * Død: 7. januar 2024 * Landskamper/-mål for Vest-Tyskland: 103/14 * Meritter som spiller: Verdensmester 1974, tapte VM-finalen 1966 Vant Serievinnercupen tre ganger med Bayern. En seier i Cupvinnercupen. Fem Bundesliga-titler (en med HSV), fire cuptitler. * Meritter som landslagstrener: VM-gull i 1990 med Tyskland * Kåret til årets spiller i verden: 1972 og 1976 Kilde: NTB

– Franz Beckenbauer var en av de største. Han er en av de få som har garanti for at han går rett inn i himmelens førsteellever. Han gjorde liberoposisjonen til sin og er en av de mest elegante spillerne fotballen har sett, sier Jan Åge Fjørtoft (56) til VG. Da han jobbet som ekspert for tysk TV hadde han Beckenbauer som kollega en periode.

– Han var veldig vennlig og delte av sin kunnskap. Han hjalp meg med mange forskjellige ting, sier den tidligere Bundesliga-proffen.

– Det er nesten umulig å lage et «tidenes fotball-lag» uten å ha med Beckenbauer. Dette er en av de største noensinne. Hele Tyskland og hele fotballverden sørger i dag. Det er ikke bare en fotballspiller som har gått bort. Det er en av klodens mest kjente mennesker, i sin generasjon, mener Fjørtoft.

Bild skriver at dette samt ryktene om at fotballtopper ble bestukket for å få VM i 2006 har preget ham.

Beckenbauer har også hatt helseproblemer de siste årene. Han har hatt øyeinfarkt, hjerteoperasjoner og Parkinsons sykdom med tilhørende demens, ifølge storavisen.

– Franz Beckenbauer var mitt aller største idol da jeg vokste opp. Vil gå så langt som til å si at halve ungdomstiden min gikk med for å forsøke å spille fotball som Keiseren. En av de aller, aller største er borte. Hvil i fred, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X/Twitter.

Lothar Matthäus var kaptein da Vest-Tyskland vant VM i 1990:

– Dette er et stort tap for fotballen og hele Tyskland. Han var stor som spiller og en gigantisk personlighet som var kjent over hele verden, sier han til Bild.