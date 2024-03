Rossfjord: Senja brann og redning rykket like før klokka 9 fredag morgen ut etter melding om at en person skulle ha fått ei buske over seg i Rossfjord.

– Siden vi har redningsteknisk utstyr på vår bil, så kjører vi opp og bistår Rossfjord, sier brannsjef i Senja brann og redning, Arnstein Smevik.

Like før klokka 10 forteller Smevik at personen er bragt med ambulanse til legevakta med lettere klemskader etter å ha fått et tre over ankelen.