Store deler av Nordkjosbotn skole ble totalskadd i brann natt til mandag. En mindreårig er siktet for brannstiftelse.

Den delen av skolebygget som ikke brant ned er likevel såpass skadet at det ikke kan brukes til undervisning før til høsten. Derfor har kommunestaben og skolens ansatte måtte finne alternative undervisningssteder for resten av inneværende skoleår.

FUNNET LØSNINGER: Rådmann Øyvind Korsberg i Balsfjord kommune forteller at de har funnet alternative undervisningssteder for elevene som mistet skolen sin i brann mandag. Foto: Ronald Johansen

Rådmann Øyvind Korsberg i Balsfjord kommune bekrefter til iTromsø at de har landet på følgende løsninger:

8.–10. trinn får plass på Nordkjosbotn videregående skole. De gjenopptar undervisningen fra torsdag.

1.–7. trinn får plass på Laksvatn skole. Det samme gjør SFO.

– Elevene møter på Laksvatn skole fredag, der de på første dag får gjøre seg kjent med sitt «nye» skolested. Undervisningen deres gjenopptas mandag neste uke, forteller Korsberg.

Også SFO åpnes mandag for elevene fra Nordkjosbotn skole.

Skoleskyss

Laksvatn skole ligger ca. 15 minutters kjøretur fra Nordkjosbotn, slik at kommunen også sørger for skyss til og fra skolen.

Både Korsberg og ordfører Laila Monica Johannessen sier til iTromsø at mange har lagt ned en formidabel innsats for å få på plass midlertidige løsninger for de 130 skoleelevene på Nordkjosbotn skole, og roser alle de involverte.