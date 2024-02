Her mistet to førere lappen i morges

Heggelia: Politiet i Midt-Troms hadde promillekontroll lørdag morgen i 50-sonen i Heggelia i Målselv.

Under kontrollen ble flere biler stoppet hvor to førere i to ulike biler hadde promille.

– To førere fikk førerkortet sitt beslaglagt, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen til Folkebladet.

Thomassen sier alkometeret viste godt over lovlig kjørergrense og det er tatt blodprøve av begge to.