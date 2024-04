Kåfjord: En mann i 40 årene er fremstilt for bevissikring da han mistenkes for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, opplyser Troms politidistrikt. Mannen ble stanset inne i Nordnestunnelen i Kåfjord. Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort så det blir anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, opplyser politiet.