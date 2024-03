Utekontrollen til Statens vegvesen i Troms gjennomført kontroll av tunge og lette kjøretøy, samt førere på E8 Tromsdalen kontrollstasjon, E6 Nordkjosbotn kontrollstasjon og Finnsnes kontrollstasjon fra mandag til torsdag.

Hovedfokuset i kontrollene er trafikksikkerhet og like konkurransevilkår for transportnæringen.

Det ble plukket ut fem tunge kjøretøy for utvidet bremsekontroll. Fire av disse kjøretøyene hadde tekniske mangler. Den tekniske kontrollen avdekket også enkelte tunge kjøretøy med mangler som sprukne frontruter og knuste speil og mindre luftlekkasjer.

En varebil måtte avlaste da den hadde 400 kilo overlast, samt at henger ble kjørt bremsetest. Tilhengeren hadde feil på bremsene og det ble skrevet ut kontrollseddel på denne.

En fører ilagt advarsel for brudd på kjøre- og hviletid, samt at det ble utskrevet en rapport for manglende avgifter. Et vogntog fikk bruksforbud for dårlig sikring av last.

I tillegg ble en transportør ilagt gebyr på 8000kr for manglende bombrikkeavtale.

Dekk og kjetting kontrollen avdekket ingen mangler.

Kontrollene denne uken viser at det fortsatt er en del mangler på teknisk på tunge kjøretøy, melder Roger Furumo, kontorsjef utekontroll nord i Statens vegvesen i en pressemelding.