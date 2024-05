Harstad: Politiet rykket ut klokken 16:30 til bussterminalen etter melding om at flere personer var i slåsskamp. Slåssingen var opphørt da politiet kom frem og det er ikke opplyst at noen har kommet til skade. Det er usikkert hva som var årsaken til slåssingen. Det som imidlertid er sikkert er at en mann i 30 årene anmeldes for ordensforstyrrelse og er bortvist fra Harstad sentrum frem til kl. 08.00 i morgen tidlig. Alle de involverte er godt kjent for politiet fra tidligere, skriver Troms politidistrikt på X.