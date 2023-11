Harstad: Et tyngre kjøretøy har hatt et trafikkuhell ved Kilbotn, nord for Mølnåstunnellen. Dette skriver Troms politidistrikt på X klokken 10:16.

Det er ikke meldt personskade, men ulykken har ført til noen trafikale utfordringer.

- Henger er av vegen, mens trekkvognen fortsatt er på vegbanen, forteller politiet.

Bilberging er bestilt, og ulykkesområdet er sperret.