Kåfjord: En mann i 40 årene er fremstilt for bevissikring da han mistenkes for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, opplyser Troms politidistrikt. Mannen ble stanset inne i Nordnestunnelen i Kåfjord. Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort så det blir anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha kjørt bil i påvirket tilstand, opplyser politiet.

06:28 i går Susanne Noreng → Del Røykutvikling i forretningslokale Tromsø: Tromsø brann og redning og politiet rykket natt til mandag ut til et forretningslokale i Tromsø etter melding om brannalarm. Det viste seg å være røykutvikling fra en vaskemaskin som ikke hadde blitt slått av før de ansatte tok helg, opplyser Troms politidistrikt. Det har ikke vært noen brann på stedet og det blir derfor ingen videre forføyning fra politiets side, opplyser de videre. 20:18 14.04.24 Trond Sandnes → Del Vogntog kjørte utfor — mistenkes for promille Balsfjord: Ingen kom til skade da et vogntog kjørte av veien på E8 i Balsfjord søndag ettermiddag. – Kjøretøyet står ikke til hinder for øvrig trafikk. Vil trolig bli berget i løpet av kvelden eller natta, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt. – Føreren luktet alkohol og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Førerkortet ble beslaglagt og sak opprettet, skriver UP på Snap ifølge Nordlys. Sjåføren ble fremstilt for blodprøve på Storsteinnes, og to blåseprøver indikerte stigende rus ifølge UP. 08:08 14.04.24 Ulf Antonsen → Del Seilbåt gikk på grunn Seilbåt på grunn i Lavangen. Foto: Tipser Lavangen: Lørdag kveld meldte vitner om en seilbåt som hadde gått på grunn innerst i fjorden i Lavangen, rett utenfor Tennevoll. Et vitne snakket med mannskapet som meddelte at de ikke trengte hjelp. Det skal ha vært åtte personer i sving med en lett båt i ett forsøk på å bringe den flott. Mannskapet skal være utenlandsk og det anslås at båten er minst 40 fot. 14:36 13.04.24 Amund Granberg Hansen → Del Nytt lokallag så dagens lys Stiftelsesmøte for Naturvernforbundet Midt-Troms. Foto: Privat Senja: Nylig skrev Folkebladet om lokale medlemmer som stifter et nytt naturvernlag i Midt-Troms. Les saken: Stifter nytt naturvernlag i Midt-Troms: – Får større gjennomslagskraft ved å organisere oss lokalt Stiftelsesmøtet fant sted på Senjastua på Silsand fredag kveld, der 17 personer møtte opp. – Det var både personer med tilknytning til naturkartlegging, jakt og fiske, lokale bygdelag og grunneierlag til stede. Det ble vedtatt å følge Naturvernforbundets vedtekter, og at lokallaget skal omfatte medlemmene i Senja, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Salangen, opplyser det nystiftede lokallaget i en pressemelding. Det ble valgt styremedlemmer og varamedlemmer for Naturvernforbundet Midt-Troms fra Målselv, Senja og Sørreisa. Kontaktperson i styret er Roar Jørgensen som ble valgt som leder for laget. Stiftelsesmøtet ble innledet med et foredrag av Fylkeskoordinator for Forum for natur og friluftsliv-nettverket i Troms, Christine Myrseth. Foredraget dreide seg om miljøproblematikk rundt fiskeoppdrett i Midt-Troms. – Det var også en diskusjon rundt hvilke type saker som skal prioriteres, og det var enighet om å videreføre denne diskusjonen på et kommende medlemsmøte. Deltagerne ser frem til å utvikle et videre samarbeid mellom medlemmene i regionen og med andre organisasjoner, opplyser Roar Jørgensen. Roar Jørgensen ble valgt til leder i Naturvernforbundet Midt-Troms. Foto: Privat 08:30 13.04.24 Amund Granberg Hansen → Del Bilfører anmeldt etter trafikkontroll Senja: En bilfører i 30-årene ble stanset i trafikkontroll på Finnsnes av en politipatrulje. Politiet opplyser at personen anmeldes for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. Troms politidistrikt meldte om hendelsen kl. 00.15 natt til lørdag. 15:58 11.04.24 Knut Løkse Nilssen → Del Flere kjørte for fort i 50-sone Moen, Målselv: Utrykningspolitiet har torsdag avholdt kontroll i 50-sonen på Moen i Målselv. Sju sjåfører fikk forenklet forelegg på grunn av for høy fart. En person ble ilagt gebyr for ikke å ha brukt bilbelte. 10:01 11.04.24 Jøran Johansen → Del Bilførere anmeldt for flere regelbrudd Målselv: Utrykningspolitiet anmelder en mann for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, samt kjøring med usikret last. Mannen skal ha blitt stoppet på Rustahøgda i løpet av morgentimene torsdag og sak opprettes, skriver Troms politidistrikt på X. Det ble også skrevet ut to forenklede forelegg på grunn av mobiltelefon under kjøring. 17:11 10.04.24 Knut Løkse Nilssen → Del Kvinne på skitur hentet av redningshelikopter Dividalen: Politiet i Troms melder klokken 17.08 at en eldre kvinne er hentet av redningshelikopter i Dividalen i Målselv. Kvinnen ble hentet etter å ha utløst en personlig nødpeilesender. – Frivillige redningsmannskaper ble også sendt ut mot aktuell posisjon. Damen som var på skitur møtte på dårlig vær, men er nå trygt ivaretatt, skriver Troms politidistrikt på X. 09:58 10.04.24 Jøran Johansen → Del Alvorlig voldshendelse på Finnsnes — en person siktet for grov kroppsskade Foto: Jøran Johansen Finnsnes: Politiet melder at det har vært en alvorlig voldshendelse på Finnsnes i natt. Politiet fikk inn melding klokka 04:21 i natt, og en person er pågrepet. – Det er en tredjeperson som meldte fra. Om det er et vitne til selve hendelsen vet vi ikke, sier operasjonsleder Lennart Steffensen til VG. Fornærmede er fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser han. Leder ved etterforskningsseksjonen i Finnsnes politistasjonsdistrikt, Bjørn Georg Pedersen, forteller at en person er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Han vil ikke si noe om hvor på Finnsnes voldshendelsen skal ha skjedd, eller hvor alvorlig skadet den fornærmede er. – Vi har satt inn store ressurser i denne saken, både i form av kriminaltekniske ressurser og etterforskere. Vi er fremdeles i en tidlig fase av etterforskninga, og vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av dagen, opplyser Pedersen. 07:54 10.04.24 Jøran Johansen → Del Snøskredfaren øker onsdag Midt-Troms: I morgentimene onsdag er snøskredfaren på faregrad 2, moderat, men Varsom.no varsler at regnet som vil komme utover dagen vil øke faregraden til betydelig flere steder i Midt-Troms. – Temperaturen stiger ytterligere i dag og det ventes nedbør i form av regn opp til 1200 meter over havet. Gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred, og skiløpere kan lett løse ut skred der snødekket er vått, skriver Varsom. I høyfjellet, der nedbør kommer som snø, kan leområder med fokksnø være ustabile. – Høyt til fjells, der dagens nedbør kommer som snø kan det gå naturlig utløste skred i fokksnøen. Sannsynligheten for dette er størst der hvor vinden i tillegg bidrar til pålagring inn i leformasjoner. Enkelte av disse skred kan være store. Mildvær og regn vil føre til naturlig utløste våte skred under mildværsgrensen, heter det i varselet. 06:28 10.04.24 Jøran Johansen → Del Her blir det strømstans onsdag Botnhamn: Det er planlagt strømstans i et område i Botnhamn fra klokka 9 onsdag på grunn av arbeid på strømnettet. Berørte kunder er varslet via sms. Arbeidet er beregnet å være ferdig 16:30. Torsdag er det planlagt strømstans i et område i Fjordgård, med varighet mellom klokka 12 og 14. Berørte kunder er varslet via sms, skriver Arva. 10:41 08.04.24 Jøran Johansen → Del Senja-vei åpnet igjen etter snøras Senja: Vegtrafikksentralen meldte klokka 10:30 mandag at Ersfjordveien (Fv. 862) mellom Ersfjord og Steinfjorden måtte stenges grunnet et snøras ved Tungeneset. Like før klokka 12 mandag melder Vegtrafikksentralen at vegen er åpnet igjen. 22:13 07.04.24 Trond Sandnes → Del Meldte fra om påkjørt katt som stakk av Kårvikhamn: – Vi fikk nylig melding om en grå katt som ble påkjørt i området Molvika sør for Kårvika langs fylkesvei 7874, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidsitrikt søndag kveld klokka 22.03. – Fører meldte fra om uhellet, men fikk ikke tak i katta før den forlot ut i terrenget. Informasjon til eventuell eier av savnet katt i området, skriver politiet på X. 22:07 07.04.24 Trond Sandnes → Del Mange kjørte for fort — én mistet førerkortet Heggelia: Utrykningspolitiet hadde trafikkontroll på E6 i Heggelia søndag kveld. – Det ble ti reaksjoner på kjøring med for høy fart. Høyeste var 78 kilometer i timen i 50-sona. En av sjåførene endte med anmeldelse og førerkortbeslag, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt ved 22-tida søndag. 08:53 07.04.24 Gjermund Nilssen → Del Lette etter savnet i Midt-Troms Det ble natt til søndag iverksatt leteaksjon etter en savnet person i Aursfjordbotn i grenselandet mellom Målselv og Balsfjord. Politi, helikopter og frivillige deltok i aksjonen, som ble iverksatt etter at ingen hadde fått kontakt med savnede på flere timer. Årsaken til dette var ikke kjent da aksjonen ble igangsatt. Men heldigvis endte det godt, for den savnede var i god behold da vedkommende ble lokalisert og funnet av redningshelikopteret. Politiet meldte om funnet like før klokka 01, og aksjonen ble da avblåst og mannskapene tilbakekalt. 08:35 07.04.24 Gjermund Nilssen → Del Slåsskamp på utested Flere personer var involvert i en slåsskamp på et utested i Heggelia i Målselv natt til søndag. Politiet melder at ingen ble alvorlig skadet i «kampene», men både sivilt politi og militærpoliti måtte rykke ut til hendelsen. Politiet har også iversatt etteforskning av det inntrufne. 09:36 06.04.24 Susanne Noreng → Del Tatt for ruskjøring på E8 Balsfjord: Troms politidistrikt opplyser klokken 04.58 natt til lørdag i sin logg at en mann ble stoppet på E8 ved Seljelvnes i Balsfjord i natt. Politiet anmelder mannen for ruspåvirket kjøring, og har tatt beslag i førerkortet. Blodprøve er sikret. Sak opprettes, opplyser politiet. 09:34 06.04.24 Susanne Noreng → Del Mann anmeldt for kroppskrenkelse på Finnsnes i natt Finnsnes: Klokken 03.06 natt til lørdag opplyser Troms politidistrikt i sin logg at politiet har vært på en privatadresse på Finnsnes i forbindelse med melding om bråk mellom to personer. En beruset mann ble bortvist fra stedet, og han blir anmeldt av politiet for kroppskrenkelse, opplyser politiet. Politiet har startet etterforsking av saken. 22:27 05.04.24 Gisken Eriksen → Del Nå er gasslekkasjen i Botnhågen tettet Innsatsleder i Senja brann og redning, Kjetil Høeg, opplyser fredag kveld at torsdagens gasslekkasje ved Bilbyen Skadesenter er tettet. Ved 19.30-tiden var jobben helt ferdig. Det var torsdag formiddag det oppsto en alvorlig situasjon da det lakk gass fra to propantanker i Botnhågen. På grunn av antennelsesfare ble folk evakuert fra området. Politiet kunne ut på kvelden samme dag melde at situasjonen var under kontroll. 