Innsatsleder i Senja brann og redning, Kjetil Høeg, opplyser fredag kveld at torsdagens gasslekkasje ved Bilbyen Skadesenter er tettet. Ved 19.30-tiden var jobben helt ferdig.

Det var torsdag formiddag det oppsto en alvorlig situasjon da det lakk gass fra to propantanker i Botnhågen. På grunn av antennelsesfare ble folk evakuert fra området. Politiet kunne ut på kvelden samme dag melde at situasjonen var under kontroll.

Les mer mer: Gasslekkasjen: – Den mest alvorlige hendelsen vi har hatt på flere år