– Vi har forsynt oss bit for bit av inngrepsfri natur. Over tid ser vi at dette utgjør store områder, og når inngrepsfri natur først blir borte er det vanligvis for godt. Når urørt natur bygges ned og fragmenteres forringes livsvilkårene for arter som er avhengige av store, sammenhengende urørte områder. Samtidig svekkes folks mulighet til gode naturopplevelser, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.