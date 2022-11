Vil senke kvalitetskravene for å få mer «god nok» Midt-Troms-vei

Målselv-politikerne mener at standardkravene må senkes for å få flere kilometer med «god nok» fylkesvei i Midt-Troms. Det går fram av den uttalelsen som formannskapet har vedtatt om den regional transportplanen for den neste tiårsperioden.