Tromsø: Politiet rykket ut til Amfi Pyramiden klokken 13:30.

Her måtte de ta hånd om en gutt på 14 år etter melding om at han hadde ranet en ungdom på stedet, dvs truet til seg klær og et mindre pengebeløp.

- Foreldre til guttene er informert. Barnevern vil også bli varslet.

Nå er politiet i dialog med gutten og hans far, og det vil bli opprettet en sak.