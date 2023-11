Nedre Målselv:

- Det er feil på overliggende nett ved høyere spenningsnivå, forteller Tomas Rene Antonsen i Arva.

- Kunder vil få tilbake nettet om sirka en til to timer, betrygger han.

Han forteller at de har kontroll på situasjonen og har 12 montører som er ute og lokaliserer feil og kobler om nettet.

Prosjektet vil bli et koordinasjonarbeid mellom Arva og Statnett, men Arva er hovedansvarlig for at strømmen skal komme tilbake til alle kunder.