Sent lørdag kveld ble en politipatrulje vitne til et lovbrudd på offentlig sted i Målselv. En person urinerte der utenfor et utested, og med politiet som vitne var ikke den nytelsen over før den ble avløst av den sure svie. Vedkommende blir nemlig anmeldt for forholdet, og med det er det nok grunn til å anta at en liten lettelse i pengepungen vil etterfølge den lettelsen som fant sted utenfor utestedet.