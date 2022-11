Går mot kutt i skolen: — Jeg trenger ikke være populær

Varaordfører Svein Sæther (H) sier til kommunestyret at han ikke skal ta gjenvalg og foreslår å kutte hardt i skolen for å få budsjettet i Lavangen i havn. Ordfører meddeler kollegene at de står med en fot i Robek-lista.