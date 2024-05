Kampanjen er et resultat av Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, «Ingen å miste», hvor en del av satsingen har vært regionalt tilpassede kampanjer som kjøres i tur og orden over hele landet.

I Nord-Norge faller kampanjen like i kjølvannet av at mannsutvalget har levert sin rapport, som påpekte at forventet levealder for en mann i 2022 var tre og et halvt år kortere enn for en kvinne. Utvalget listet selvmordsraten som en faktor i dette, og har derfor styrking av innsats for å forhindre selvmord som ett av sine anbefalt tiltak.