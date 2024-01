Tromsø: Det har vært en trafikkulykke med to biler involvert i Ersfjordbotn. Nødetatene er på vei til stedet, melder Troms politidistrikt.

«Uavklart situasjon grunnet språkproblemer», skriver politiet.

I en oppdatering klokken 13.27 skriver politiet at det er to biler som har frontkollidert, og at det er tre personer involvert.

«Personene følges opp av ambulansen. Ikke meldt om personskader».