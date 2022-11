Enda en skyteskole avsluttet i Falken

Falken skytterlag har i høst igjen avholdt skyteskole for ungdom. Med stor iver har 14 unge deltatt fem kvelder for å lære det mest grunnleggende innen skytesporten, der opplæring i sikkerhet og våpenbehandling har vært et gjennomgangstema.