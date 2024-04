Finnsnes: Klokken 03.06 natt til lørdag opplyser Troms politidistrikt i sin logg at politiet har vært på en privatadresse på Finnsnes i forbindelse med melding om bråk mellom to personer. En beruset mann ble bortvist fra stedet, og han blir anmeldt av politiet for kroppskrenkelse, opplyser politiet.

Politiet har startet etterforsking av saken.