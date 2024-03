- Markedsutsiktene peker nå mer mot en utflating, heller enn ytterligere svekkelse. Det henger sammen med at situasjonen allerede er svak i et historisk perspektiv. Bedringen i utsiktene reflekterer at prisveksten avtar og at en øyner rentekutt i år. Det reduserer bedriftenes kostnader, og gir rom for økt etterspørsel fra husholdningene. Veksten i den økonomiske aktiviteten ligger likevel an til å bli laber fremover, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.