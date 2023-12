Harstad: En gutt i slutten av tenårene fikk førerkortet sitt beslaglagt etter at han kjørte utfor Kilavegen i Harstad natt til onsdag. Det var to personer i bilen og begge fremstod uskadd, opplyser Troms politidistrikt i sin logg. Politiet opplyser videre at bilen er påført en god del skader i forbindelse med utforkjøringen og at det ble bestilt bilberging til stedet. Politiet har opprettet sak på forholdet.