Kort oppsummert Skogbruksleder Frode Løwø advarer mot uvøren hogst langs Målselva, som kan føre til ras og forringe miljøet.

Han oppfordrer til å vurdere erosjon, miljøaspekt og artsmangfold før hogst i kantsonen.

Løwø oppfordrer skogeiendomseiere til å søke råd og veiledning før hogst, og benytte nettsteder som "Kantvegetasjon langs vassdrag". Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Les mer om hvordan vi forholder oss til kunstig intelligens.

– Det er positivt at man steller i kantsonen mot elva, men man må ikke gjøre det uten å ta hensyn til erosjon, miljøaspekt og artsmangfold. For det kan føre til ras og forringe miljøet, sier Løwø, som har registrert at det er foretatt en del kantsonehogst, både i Målselv og andre steder, som ikke er faglig forankret.

– Det blir jo sagt at det gror igjen og at man må åpne opp langs elva, men det er ikke en sannhet uten modifikasjoner. For vegetasjonen langs vassdraget har også en misjon, både med tanke på å hindre erosjon og som grunnlag for livet til både fugl og fisk, sier han.

Erosjonsfare

I Målselv, som i andre dalfører, er det med ujevne mellomrom utglidninger mot elva i dalbunnen, og disse utglidningene har alltid en årsak. Ikke alle disse årsakene er menneskeskapte, men noen av dem er det.

– Når skog fjernes i kantsonen mot elva, kan de øke faren for utgraving. Derfor må man tenke seg godt om og gjerne søke råd og veiledning før man hogger i kantsonen, men det vi nå ser er at ikke alle gjør det. Noen steder langs elva er det helt snauet langs elva, og slik bør det ikke være. Man bør i alle fall la det stå igjen en del kratt og halvstore trær, for det binder grunnen og minsker risikoen for utgraving og utglidning, sier Løwø, som likevel presiserer at dette ikke betyr at man skal lene seg tilbake, la det skure og tillate gjengroing.

– Det er en fordel at de største trærne i kantsonen fjernes, for her kan vind skape rykk i trærne som forplanter seg til røttene og bidrar til ustabilitet i grunnen, sier skogbrukslederen, og legger til at rotveltede trær i kantsonen også bør behandles med omhu.

– Her bør man kappe av rota, la denne ligge igjen og så bruke resten av treet til ved eller annet, sier han.

Miljøaspekt

Det er også en annen faktor som gjør at man skal være forsiktig med å fjerne for mye skog i kantsonen, og det er hensynet til miljø og artsmangfold.

– Skogen her er viktig for fugl som skal bygge reir og finne mat, og den er faktisk også viktig for fisken i elva. Kratt som henger ut over elva gir fisken skygge og skjul, og det samler seg også bunndyr her som er ei god næringskilde for fisken, sier han, og oppfordrer sine skogeiende medborgere til å søke informasjon, råd og veiledning før man går i gang med hogsten i kantsonen.

– Vi som jobber med skog i den offentlige kan spørres om råd, men man kan også finne veldig mye god informasjon på egen hånd, sier han, og viser spesifikt til den nettbaserte veilederen «Kantvegetgasjon langs vassdrag» som ligger åpen på det store internettet.

Denne veilederen er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og den gir et lettfattelig innblikk i både lovverk og fornuft knyttet til anliggendet. «Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, er et tydelig landskapselement. Den har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon», og Løwøs oppfordring er at man tar seg tid til å lese denne før man går i gang med hogst i kantsonen både langs Målselva og andre steder.

– Det er alltid en fordel å skaffe seg kunnskap før man går i gang med noe, og det gjelder så definitivt også i dette henseendet, avslutter Frode Løwø.