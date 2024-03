– Vi fant ut at personer som var mer aktive i fritiden hadde en lavere sjanse for å ha ulike typer vedvarende smerter syv-åtte år senere. For eksempel var det å være bare litt mer aktive, som å gå fra lett til moderat aktivitet, forbundet med 5 prosent lavere risiko for å oppgi noen form for kronisk smerte senere, sier doktorgradsstipendiat Anders Årnes ved UiT og UNN.