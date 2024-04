Skånland: Skånland sykehjem har en tid vært stengt for besøkende på grunn av smitte. Prøveresultat viser at det er Noroviruset som har herjet.

Harstad Tidende meldte fredag at Skånland sykehjem i Tjeldsund kommune er stengt for besøkende på grunn av et smitteutbrudd. Nå melder kommunedirektør Vanja Elvenes at sykehjemmet åpner for besøkende tirsdag denne uken.