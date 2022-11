Det nye sentrumsbygget skal realiseres med kommunen som eier — flere leiligheter skal ut på markedet

Formannskapet og kommunestyret i Dyrøy gikk torsdag enstemmig inn for å realisere det nye sentrumsbygget med kommunen som eier. Det betyr at jobben med å selge leiligheter i bygget skal starte for alvor.