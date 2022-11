PST: Den spionsiktede mannens russiske identitet er Mikhail Valerjevitsj Mikusjin

Gjesteforskeren, som fredag ble siktet for spionasje, har vært i Tromsø under det brasilianske navnet José Assis Giammaria. Nå sier PST at mannen egentlig er russisk og heter Mikhail Valerjevitsj Mikusjin.