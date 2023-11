Tjeldsund: Onsdag kveld var en person uheldig å kolliderte med en elg.

Det var i 90-sonen i Tjeldsundområdet at kollisjonen skjedde.

– Plutselig sto elgen der. Den traff frontruta og landet på andre siden av veien, sier føreren av bilen.

Føreren, som er en mann, ble hentet av ambulanse og tatt med til legevakten i Tjeldsund. Da Harstad Tidende prater med han like før 20-tiden forteller han at det går fint med han, men at han skal til sykehuset i Harstad for en grundigere sjekk.