Skjervøy: klokken 11:48 rykket nødetatene ut til en kollisjon mellom to personbiler på FV 866 Kågen, like ved brua til Skjervøy.

- Det er totalt 5 personer involvert, derav et lite barn. Barnet og to voksne kjøres til legevakt for sjekk, melder troms politidistrikt på X klokken 12:01.

Klokken 13:47 opplyser politiet at alle involverte er uskadde, og at en mann i 80-årene anmeldes for vikepliktsbrudd i krysset FV8690 fra Storstein inn mot FV 866 fra Skjervøy.

- Det er tatt beslag i førerkortet til vedkommende. Sak opprettes, opplyser politiet.