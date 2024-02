Vogntog sliter — trafikale utfordringer på E6

Ersfjord: Like før klokka 11 søndag mottok politiet melding fra en bilfører om flere skred over FV862 ved Tungeneset på Senja.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl-Erik Thomassen, sier til Folkebladet at det skal være snakk om to biler som står fast mellom to skred.

– Det er snakk om to kjøretøy, men vi har ikke vært i kontakt med personen i den andre bilen. En utenlandsk innringer ringte og sa at det hadde gått et skred ved Tungeneset, og da han skulle snu hadde det gått et annet skred bak han.