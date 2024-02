Så mange tok lappen på Finnsnes i januar

Balsfjord: Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til E6 ved Takvatnet etter melding om et trafikkuhell.

– Det er meldt om et vogntog i en singeluykke, med to personer involvert, formentlig fysisk uskadd, meldte Troms politidistrikt klokken 13.09.

En time senere opplyser politiet at to personer har kommet seg til legevakt for egen maskin. En voksen og ett barn skal være involvert. Ifølge politiet fremstår de fortsatt fysisk uskadd.