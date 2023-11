Onsdag er det varslet stor skredfare i hele Nord-Troms.

«Store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus», heter det i varslet.

Varsom melder om stor skredfare, faregrad 4 – den nest høyeste faregraden de varsler – og fare for naturlige snøskred.

«Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan løsne av seg selv. Unngå alt skredterreng», heter det i farevarslet til Varsom.

De skriver at på grunn av den kraftige vinden vil skred løsne av seg selv. Nå skal det være et allerede ustabilt snødekke. Når vinden flytter på snøen og det oppstår fokkskavler, blir det mer ustabilt og faren for skred blir stor.

Varsom varsler at det er middels store skred som er mest aktuelt, men at enkelte skred kan bli store.

Det er kun varslet stor skredfare på onsdag, og ikke bare i Nord-Troms. Varselet gjelder fra Tromsø-regionen og vestover til Finnmarkskysten.