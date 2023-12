Tromsø: En politipatrulje observerte tirsdag formiddag en drone ved Ishavskatedralen, som er i et forbudsområde. Den mistenkte er en utenlandsk turist, og har fått et forelegg for flygningen. Vedkommende er avhørt og politiet har inndratt dronen.

- Saken håndteres videre av lokal utlendingsseksjon som følger opp med en utvisningssak, skriver Troms politidistrikt på X.