Senja: Senja kommunestyre vedtok torsdag å gjennomføre oppstart utbygging av grunn og infrastruktur i Sildevika for nybygg av Gryllefjord skole med basseng og volleyballhall.

– Saken om ny skole i Gryllefjord har handlet mye og bygg. Kanskje for mye vil enkelte si. For den handler egentlig om folk, om ungene våre og hvilke oppvekstsvilkår vi tilbyr ungene i Torsken og Gryllefjord, sa Marit Stubberud Hanssen (Ap) fra talerstolen.

Hun påpekte videre at man nå er på femte året med utredninger etter at man ble Senja kommune, og at det er langt på overtid med ny skole.

– Flere utredninger kunne kanskje gitt noen besparelser, eller kanskje ikke. For Senja Ap er tiden nå kommet for å fatte et vedtak som gjør at vi kommer i gang med prosjektet uten flere forsinkelser.

Sikrer bassengtilbudet

Det var i forkant spørsmål rundt om man skulle ta noen funksjoner ut av bygget, for å dermed kunne spare areal og penger på nyskolen. Blant annet var fjerning av basseng og endring av volleyballhall til vanlig gymsal aktuelle tiltak.

– Senja Ap og styringsgruppa er enig om at avstanden til nærmeste basseng på én time kjørevei, 6 mil, er for lang. Vi har programfestet at vi skal sikre videreføring av kommunens bassengtilbud i bygd og by. Det følger vi nå opp i praksis, sa Stubberud Hanssen.

Tonni Nylund i Senja Frp startet sitt innlegg med at han ville være den første til å beklage at de ikke har kommet i gang med bygginga av skolen for lenge siden.

– Nå er det på tide å gå videre, bli ferdig og komme i gang. Vi er ikke interesserte i å gå for kuttforslag som ytterligere vil forlenge prosessen, sa Nylund.

Senja Arbeiderparti og Frp la frem følgende likelydene forslag, som til slutt ble vedtatt med 17 mot 14 stemmer:

1. Senja kommunestyre vedtar å gjennomføre oppstart utbygging av grunn og infrastruktur i det regulerte utbyggingsområdet Sildvika vest for nybygg for Gryllefjord skole og andre offentlige formål.

2. Opparbeidelsen gjennomføres med planlagt oppstart i 2024 som en egen grunnentreprise innenfor en brutto kostnadsramme på 40,8 millioner kroner.

3. Kommunestyret ber rådmannen ta utgangspunkt i framlagte forprosjekt datert 12.10.2023 ved forberedelse og utarbeidelse av anbudsgrunnlatg for grunnarbeider og infrastruktur.

4. Kommunestyret forutsetter at utlysning av grunnarbeider iverksettes snarest med tanke på oppstart av fysiske arbeider høst 2024.

Ønsket reduksjon

Tom-Rune Eliseussen (Sp) la frem et alternativt forslag fra Senterpartiet og Senjalista. Dette forslaget innebar blant annet å ta basseng og treningsrom ut av prosjektet, samt endring av volleyballhall til gymsal.

– Vi ønsker å komme i gang med prosjektet snarest mulig i år. Så er det sånn med politikk at det handler om å prioritere og forvalte kommunens økonomi til det beste for alle innbyggerne. Kostnadsestimatene for den nye skolen har nådd 320-340 millioner kroner. Da er det betimelig å stille spørsmål ved hvordan arealdisponeringen har vært i prosjektet, når vi vet det bygges skoler rundt omkring med halvparten av arealet med tre ganger flere elever og mer personell, sa Eliseussen før han la frem forslaget.

Kay Erling Ludvigsen i Senja SV sa seg enig med Eliseussen om at kommunen må drive forsvarlig. Likevel hadde partiet diskutert seg frem til å ikke gjøre endringer i prosjektet.