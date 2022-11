Sp vil ha fylkespolitikerne med på helikopteruttalelse for å påvirke Sp

Fredag skal fylkestinget i Troms ta stilling til om de vil slutte seg til et krav om at helikoptermiljøet på Bardufoss skal bevares og styrkes. Det bemerkelsesverdige er at forslaget fremmes av Senterpartiet, som selv regjerer i Forsvarsdepartementet.