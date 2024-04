Målselv: Utrykningspolitiet anmelder en mann for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, samt kjøring med usikret last. Mannen skal ha blitt stoppet på Rustahøgda i løpet av morgentimene torsdag, og sak opprettes, skriver Troms politidistrikt på X.

Det ble også skrevet ut to forenklede forelegg på grunn av mobiltelefon under kjøring.