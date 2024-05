Det har i dag onsdag blitt funnet en våpenlignende gjenstand i nærheten av en skole i Vesterålen, heter det i en pressemelding fra politiet.

Gjenstanden ble innlevert til rektor ved skolen, som igjen kontaktet politiet. Politiet vil ta hånd om gjenstanden, og gjør undersøkelser i saken. Skolen vil informere elevenes foresatte om funnet.

– Vi søker og innhenter informasjon, så vi kan ikke si hvilke konkrete undersøkelser vi gjør på dette tidspunktet, sier politikontakt Vibeke Ingebrigtsen til VOL.

Vil trygge de som blir bekymret

Ingebrigtsen sier at deres fremste mål er å trygge de som hører om det og blir bekymret:

– Vi vil gå ut med dette for å gi informasjon om det slik at det ikke blir noen misforståelser. Det er også for å være et kontaktpunkt om noen skulle ha noen bekymringer, sier hun.

Nå er hovedfokuset at politiet har tatt hånd om situasjonen og at de skal gjøre videre undersøkelser.

– Vi gjør undersøkelser etter hva vi finner etter hvert. Vi opplever at vi har et veldig godt samarbeid med kommunen og forsøker å håndtere det så godt som mulig, sier Ingebrigtsen videre.