Har inngått avtale om flytende konstruksjon for oppdrett

Gratangen: Astafjord Ocean Salmon AS, eid av Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS, har inngått en avtale med Aker Solutions AS om å starte forberedelser og planlegging av prosjektet ØyMerd, som er en flytende konstruksjon for oppdrett på eksponerte områder.

Astafjord Ocean Salmon AS (AOS) vurderer nå alternativer for plassering av installasjonen i nord, fortrinnsvis i Troms fylke. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Prosjektet vil skape stor aktivitet, om det går videre fra planleggingsfasen til bygging. AOS og Aker Solutions arbeider nå med oppdateringer av planer for en mulig realisering, heter det i pressemeldingen.

ØyMerd er et helnorsk konsept som skal løse noen av næringens miljø- og arealutfordringer ved å drive havbruk på mer eksponerte lokaliteter.