Harstad: Politi og ambulanse rykket ut etter melding om kollisjon mellom to personbiler på Seljestadvegen.

- Det er totalt tre personer involvert, melder Troms politidistrikt på X klokken 14:58.

Den ene bilen skal ha kjørt inn i bilen foran. Noen involverte personer er skadet og sjekkes av helsepersonell som er på stedet. Det er også rapportert om mindre materielle skader.

Oppdatering:

Operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt sier like etter klokken fire at politiet skal opprette sak på forholdet. Påkjørselen skjedde i forbindelse med at den fremste bilen stoppet for fotgjengere. Dette skriver Harstad Tidende.