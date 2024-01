Sjøvegan: Rektor på Salangen skole, Hilde Anita Nyland, opplyser om at skolen går som normalt på tirsdag.

– Vi har vært i kontakt med Tide busser angående skoleskyss i morgen. Det er meldt litt mindre vind i morgen, så de regner med at skoleskyssen går som normalt. Vi ber foresatte om å følge med på nett, om det eventuelt skulle bli noen innstillinger av busser. Men per nå, ser det ut til at alt går som normalt, skriver kommunen på sin nettside.