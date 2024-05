Harstad: Politiet rykket ut klokken 16:30 til bussterminalen etter melding om at flere personer var i slåsskamp. Slåssingen var opphørt da politiet kom frem og det er ikke opplyst at noen har kommet til skade. Det er usikkert hva som var årsaken til slåssingen. Det som imidlertid er sikkert er at en mann i 30 årene anmeldes for ordensforstyrrelse og er bortvist fra Harstad sentrum frem til kl. 08.00 i morgen tidlig. Alle de involverte er godt kjent for politiet fra tidligere, skriver Troms politidistrikt på X.

16:29 i dag Paula Ruiz De Morales → Del Fikk fratatt førerkort på E6 Kåfjord, E6 Skarvdalen: Politiet har avholdt kontroll i 60 sone klokken 15. En mann i 30 årene fikk sitt førerkort beslaglagt da han ble målt til godt over lovlig hastighet. - To andre førere ble ilagt forenklet forelegg på grunn av for høy hastighet i samme kontroll, meddeler Troms politidistrikt på X. 14:53 i dag Paula Ruiz De Morales → Del Vei i Troms stengt grunnet steinskred Nordkjosbotn: Fylkesvei 8798 Trollelva- Høgryggen i Lakselvdalen er midlertidig stengt på grunn av steinskred. Dette melder Statens Vegvesen på X klokken 13. 11:00 i dag Susanne Noreng → Del Nytt jordras stenger vei i Troms BALSFJORD: Fylkesvei 87 ved Skoglund i Balsfjord kommune er stengt grunnet jordskred. Det melder Statens vegvesen på sine sider. Vegen er stengt ved Skoglund. Lokal omkjøring via fylkesvei 8570. 08:13 i dag Susanne Noreng → Del Fylkesvei i Troms stengt etter jordras Gratangen: Fylkesvei 825 mellom Gratangen og Grov i Troms er stengt ved Djuphola etter jordras, skriver NRK Troms. I følge NRK Trafikk skal geolog være på vei for å sjekke rasstedet. 21:36 i går Paula Ruiz De Morales → Del Bil trillet ned mot Finnsnesvannet TRILLET: I følge politiet skal bilen ha landet i en liten damm på baksiden av kirken. Foto: Folkebladet Politiet har vært på stedet og bekrefter at en eldre dame hadde parkert bilen ved Lenvik Menighet, da den i følge henne plutselig begynte å trille nedover gresset og stoppet i en liten vanndam bak kirken. – Det er uklare omstendigheter i saken. Vi vet at kvinnen kom seg ut av bilen, enten før den begynte å trille eller mens. Vi har heller ikke opplysninger om hva som fikk bilen til å trille, men kvinnen påstår at bilen begynte å trille av seg selv, forklarer operasjonsleder i Troms politidistrikt Karl Erik Thomassen. Politiet uttaler seg ikke om skadegraden til vedkommende, men Folkebladet har fått tips om at kvinnen fikk bilen over foten. Om dette stemmer, er uklart i følge politiet. – De som var ved uhellet er dratt hjem, opplyser Thomassen. 19:33 i går Paula Ruiz De Morales → Del Mistet lappen i 30-sone i Tromsø Tromsø sentrum: Utrykningspolitiet har hatt kontroll i 30-sone i Mellomvegen ved syv-tiden tirsdag. - Ti førere ble bøtelagt, to fikk gebyr for manglende bilbelte, og en bilfører ble målt til 60 km/t og mister førerkortet. Sistnevnte blir det følgelig opprettet sak på, opplyser Troms politidistrikt på X. 13:22 i går Susanne Noreng → Del Røykutvikling på Hålogaland Teater Tromsø: Det meldes om røykutvikling på Hålogaland Teater. Nødetatene rykket ut til stedet ved 12.30-tiden. Det melder operasjonsleder Fredrik Dahl i Troms politidistrikt til iTromsø. Han kan imidlertid fortelle at brannvesenet har kontroll på situasjonen. Hva som er årsaken til røykutviklingen kan ikke Dahl si noe om enda. Også utrykningsleder Bjørn Ole Kongsli i Tromsø Brann og Redning sier til iTromsø at årsaken fremdeles er ukjent, men at det trolig skyldes varmegang i noe elektrisk utstyr i et av teaterets verkstedrom. Brannvesenet rykket ut med fem mann. Politiet med to. Kongsli sier alle som befant seg i teaterbygget ble evakuerte. Politiet har også meldt på X om hendelsen. Der omtaler de det som «røyklukt». «Nødetatene har rykket ut etter melding om røyklukt i et næringsbygg i Tromsø sentrum. Brannvesenet har lokalisert stedet og har kontroll», lyder meldingen. 16:41 13.05.24 Paula Ruiz De Morales → Del Trafikkuhell med store materielle skader i Tromsø STORE SKADER: Politiet melder om store materielle skader. Foto: iTromsø Stakkevollvegen, Tromsø: Politiet rykker ut etter melding om trafikkuhell rett ved politistasjonen. - Det var en påkjørsel bakfra. Ingen personskade, men store materielle skader, opplyser Troms politidistrikt klokken fire. Det skal ha vært to biler og to personer involvert i ulykken, opplyser Karl Erik Thomassen operasjonsleder i politiet i Tromsø. – En bil har kjørt inn i en annen. Den ene bilen skulle ta av fra Stakkevollvegen. I den forbindelse kom en bil bak kjørende inn i bilen foran. Det er politiets oppfatning at bilen bak er skyldig i situasjonen, opplyser operasjonsleder til iTromsø. 06:31 13.05.24 Susanne Noreng → Del Mann pågrepet etter innbrudd i Tromsø Tromsø: Politiet rykket natt til mandag ut etter å ha mottatt melding om innbruddsalarm fra et bygg i Tromsø sentrum, opplyser Troms politidistrikt. Politi og ansatt i sikkerhetsselskapet søkte gjennom bygget uten å se noe til gjerningspersonen som var fanget opp på kameraovervåking. En mann i 20-årene ble etter kort tid senere pågrepet i nærheten av Coop Prix Strandkanten. Mannen var i besittelse av formentlig hasj og flere bærbare datamaskiner. - – - Da politiet kom over mannen stod han og fiklet med en elsykkel som det er grunn til å tro at han var i ferd med og stjele. Sykkelen er tatt inn til politihuset i Tromsø så hvis du parkerte sykkelen din i dette området og ikke finner den i dag ber vi deg ta kontakt på telefon 02800. Mot beskrivelse og rett rammenummer vil du få tilbake sykkelen din, opplyser politiet. Politiet har opprettet sak på forholdet. 08:34 12.05.24 Amund Granberg Hansen → Del Mistanke om fyllekjøring etter ATV-ulykke Dyrøy: Natt til søndag var det en trafikkulykke i Brøstadbotn der en ATV hadde kjørt av veien. Politiet meldte om ulykken like før kl. 02.00. Noe senere ble det opplyst om at føreren av ATV-en var sendt til legevakt med ambulanse. Samtidig startet politiet etterforskning for å finne årsaken til ulykken. Tidlig søndag morgen melder Troms politidistrikt at politiet oppretter sak. – Fører mistenkes for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Blodprøve er sikret, opplyser politiet. 08:46 11.05.24 Amund Granberg Hansen → Del Stenger forbindelsesløype på Altevatnet Bardu: Kommunen har i samråd med Bardu Motorferdselforening stengt innerste forbindelsesløype over dammen mellom nord- og sørsida av Altevatnet. Det opplyser Bardu kommune på sine hjemmesider. – Råka fra kanalen nærmer seg og når svingen kuttes på sørsida kan vi ikke ta ansvaret for denne forbindelsen lenger. Forbindelsen som går over fra båthavna holdes åpen fortsatt, opplyses det. 08:37 11.05.24 Amund Granberg Hansen → Del Fikk fartsbot i 80-sone Senja: En mann i 20-årene ble natt til lørdag målt til over lovlig hastighet i 80-sone i Finnfjordbotn. For fartsovertredelsen ble han ilagt et forenklet forelegg av politiet. 08:31 11.05.24 Amund Granberg Hansen → Del Tenåring tatt for råkjøring på elsparkesykkel Finnsnes: Politiet stanset natt til lørdag en gutt i tenårene i Finnsnes sentrum, hvor han kjørte langt over lovlig hastighet på elsparkesykkel. – Sykkelen ble tatt i beslag og det opprettes sak på forholdet. Foresatte ble orientert om hendelsen, opplyser Troms politidistrikt. 13:13 10.05.24 Morten Dokka → Del Vannlekkasje er lokalisert og reparert Dyrøya: Dyrøy kommune melder at vannet er tilbake for innbyggerne på Dyrøya. Torsdag meldte Dyrøy kommune at det har oppstått en større vannlekkasje på Dyrøya som gjør at alle abonnenter fra Uteng/Espejorda og sørover på øya er uten vann. Ut på dagen på fredag fikk abonnentene vannet tilbake igjen. – Vannlekkasjen er lokalisert, og vannforsyningen skal være gjenopprettet. Hvis du opplever at det er luft i rørene anbefaler vi å tappe på det laveste punktet i huset. Vi takker våre abonnenter for tålmodigheten, skriver Dyrøy kommune på sin hjemmeside. 08:43 10.05.24 Amund Granberg Hansen → Del Større vannlekkasje i Dyrøy Dyrøy: Det har oppstått en større vannlekkasje på Dyrøya som gjør at alle abonnentene fra Uteng/Espejorda og sørover på øya er uten vann. Det opplyser Dyrøy kommune på sine hjemmesider. Lekkasjen er ifølge kommunen ikke lokalisert. 21:34 09.05.24 Maria Holm Simonsen → Del Bevæpnet politi rykket ut etter at mann kom med alvorlige trusler Sjøvegan: Torsdag kveld opplyser Troms politidistrikt om at politiet fikk en melding rundt klokken 14.20 om en mann i 30-årene som hadde kommet med alvorlige trusler på en adresse på Sjøvegan. Etter å ha fått beskrevet situasjonen, ble flere bevæpnede patruljer sendt til stedet. «Etter litt forhandling med patruljen ble mistenkte pågrepet på stedet uten videre dramatikk», opplyser politiet. Mannen ble siktet for alvorlige trusler om vold, og ble fraktet til arresten i Tromsø. Politiet opplyser at ingen personer skal være skadet. «Etterforskning vil vise veien videre», skriver politiet. 12:43 09.05.24 Jøran Johansen → Del Farevarsler om snø i Troms Foto: Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø i fjelloverganger i Troms, Nordland og Vest-Finnmark. Skal du kjøre til eller fra Sør-Troms, Indre Troms, Vest-Finnmark eller Nordland de neste to dagene, bør du derfor være oppmerksom på at det kan være vanskelige kjøreforhold i høyden. «Fra torsdag kveld ventes snø i fjellet i Nordland og Troms over 300-400 meter over havet, og det kan legge seg snø og slaps på de høyeste fjellovergangene,» skriver instituttet. 09:01 09.05.24 Jøran Johansen → Del Bil i autovern — mistenkes for promillekjøring Ibestad: En bil har kjørt i et autovern på Ibestad, og bilfører mistenkes for promillekjøring. Sak opprettes og blodprøve er sikret. 09:01 09.05.24 Jøran Johansen → Del Bil i autovern — mistenkes for promillekjøring Ibestad: En bil har kjørt i et autovern på Ibestad, og bilfører mistenkes for promillekjøring. Sak opprettes og blodprøve er sikret. Det skriver Troms politidistrikt på X torsdag like før klokka 9. 19:57 08.05.24 Ida Larsen → Del Fem var for hard på gassen — én av dem mistet lappen Bardu: Utrykningspolitiet holdt onsdag kveld kontroll ved Nedre Vesavantnet langs E6 i Bardu. En mann i 30-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt etter å ha kjørt for fort. Politiet opplyser at det opprettes sak. Ytterligere fire førere var også for harde på gassen, og fikk et forenklet forelegg.