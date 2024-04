Balsfjord: Ingen kom til skade da et vogntog kjørte av veien på E8 i Balsfjord søndag ettermiddag.

– Kjøretøyet står ikke til hinder for øvrig trafikk. Vil trolig bli berget i løpet av kvelden eller natta, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt.

– Fører luktet alkohol og blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Førerkortet beslaglagt og sak opprettet, skriver UP på Snap ifølge Nordlys .

Sjåfæren tle fremstilt for blodprøve på Storsteinnes, og to blåseprøver indikerte stigende rus ifølge UP.